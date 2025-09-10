Катарина Матернова также отметила, что благодаря европейской помощи обеспечиваются 60% используемых боеприпасов, и производство оружия на Украине субсидирует ЕС

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Украина вступит в ЕС до 2030 года. С таким прогнозом в интервью газете Corriere della Sera выступила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

"Думаю, [Украина войдет в ЕС] до 2030 года, конфликт замедляет процесс", - сказала она.

На вопрос о том, действительно ли европейские страны поставляют Киеву больше оружия, чем публично заявляют, Матернова сообщила, что европейские пакеты помощи насчитывают €170 млрд. Большая часть идет на оружие, но за счет этой помощи выплачиваются зарплаты в госсекторе и инфраструктуре, пояснила дипломат. Она добавила, что благодаря европейской помощи обеспечиваются 60% используемых боеприпасов, и производство оружия на Украине субсидирует ЕС.

В июне 2022 года лидеры стран ЕС по рекомендации Еврокомиссии предоставили Украине статус кандидата на вступление, а в декабре 2023-го приняли решение начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Брюссель хотел бы приступить к таким переговорам в текущем году. В последние месяцы правительство Венгрии последовательно выступало против поспешного приема Украины в ЕС и начала переговоров в этих целях.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявил, что это "законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в области экономики, с кем заключать союзы".

Российская сторона также неоднократно отмечала, что поставки оружия Украине ведут лишь к затягиванию конфликта.