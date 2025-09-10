КНР надеется, что представители всех слоев общества в Непале смогут должным образом решить внутренние вопросы, заявил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Китай надеется на скорейшее разрешение внутриполитических вопросов и стабилизацию ситуации в Непале. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай и Непал традиционно являются дружественными странами - соседями. Китай надеется, что представители всех слоев общества в Непале смогут должным образом решить внутренние вопросы и в ближайшем времени общественный порядок и ситуация с национальной безопасностью там стабилизируются", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.