Европа ведет борьбу за континент в его целостности и мире, заявила Урсула фон дер Ляйен

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в программной речи на 2025 год объявила о создании Новой Европы, подчеркнув, что Европа уже сейчас "ведет бой за свой континент и свое будущее".

"Европа ведет борьбу, борьбу за континент в его целостности и мире, за свободную и независимую Европу, за наши ценности и демократию, за нашу свободу и возможность самим определять свою судьбу. Это борьба за наше будущее", - сказала она, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе. "По этим причинам должна появиться Новая Европа, и это должно стать моментом независимости Европы", - подчеркнула глава ЕК.