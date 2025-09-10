В Национальном центре управления кризисами указали, что была развернута система оповещения населения

ВИЛЬНЮС, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Литвы приняли решение повысить уровень боеготовности ответственных за национальную безопасность служб в связи с проникновением в воздушное пространство Польши беспилотников. Об этом порталу Delfi сообщил Национальный центр управления кризисами.

"Литовская армия и все ответственные службы следят за ситуацией <...>. Комиссия по национальной безопасности утвердила алгоритмы взаимодействия военных и других служб страны в отношении возможных нарушений воздушного пространства, повышен уровень бдительности ведомств, усилена охрана границы и воздушного пространства", - отметили в центре.

В ведомстве указали, что была развернута система оповещения населения, которая в случае необходимости позволит немедленно информировать жителей и предоставлять рекомендации.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена. Польский премьер-министр Дональд Туск назвал инцидент "масштабной провокацией".