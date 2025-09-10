Президент страны Кароль Навроцкий не уточнил, было ли принято соответствующее решение по окончании дискуссий

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Польши обсуждают применение статьи 4 Договора о НАТО, касающейся консультаций с союзниками, в связи с проникновением беспилотников в воздушное пространство страны. Об этом сообщил журналистам президент республики Кароль Навроцкий.

"В ходе этого совещания [в Бюро национальной безопасности] мы обсудили возможность применения статьи 4 Североатлантического договора", - сказал Навроцкий на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Президент не уточнил, было ли принято соответствующее решение по окончании дискуссий.

В свою очередь глава польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич отметил, что реализация предложения о применении статьи 4 Договора о НАТО зависит, прежде всего, "от польского премьера и союзников по НАТО".

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом им. Фредерика Шопена. Польский премьер Дональд Туск назвал инцидент "масштабной провокацией".