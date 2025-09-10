Урсула фон дер Ляйен выступила с таким заявлением на сессии Европарламента с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Европейскому союзу было "трудно переварить" картины российско-американского саммита на Аляске. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС.

"Картины саммита на Аляске было трудно переварить", - сказала она.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три".

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.