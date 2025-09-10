В начале своей речи глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила, что пришло время "построить Новую Европу"

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия намеревается с 2025 года взять под контроль военные расходы ЕС. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе.

"На следующем саммите ЕС (в начале октября в Копенгагене - прим. ТАСС) Еврокомиссия представит новую программу военного строительства и введет "оборонный семестр", - сказала она. "Оборонный семестр" предусматривает контроль Еврокомиссией над военными ассигнованиями государств Евросоюза. "Оборонный семестр" - это аналог термина "европейский семестр", который был введен после кризиса евро. В рамках "евросеместра" Еврокомиссия каждый год проводит контроль национальных бюджетов государств ЕС до того, как за них проголосуют национальные парламенты.

