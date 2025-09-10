Глава пресс-службы альянса Эллисон Харт не уточнила, какой стране принадлежат беспилотники

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава пресс-службы НАТО Эллисон Харт подтвердила, что в Польше были использованы системы противовоздушной обороны альянса для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

"Ночью многочисленные беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши, [налет] был отражен системами ПВО Польши и НАТО", - написала она в Х.

При этом пресс-секретарь альянса не указала, какой стране принадлежат БПЛА.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена.