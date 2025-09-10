Глава ЕК назвала возможное вступление Украины и Молдавии в ЕС воссоединением Европы

Урсула фон дер Ляйен, говоря о "воссоединении Европы", провела аналогию с присоединением ГДР к ФРГ, однако не упомянула, что Украина и Молдавия были республиками в составе СССР

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Процесс дальнейшего расширения ЕС за счет возможного присоединения Украины, Молдавии и некоторых стран бывшей Югославии может стать новым воссоединением Европы. Такое мнение выразила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Только воссоединенная Европа может быть единой Европой. Расширенное и более сильное сообщество - это гарантия безопасности для всех нас. Так как будущее Украины, Молдавии и Западных Балкан (республик бывшей Югославии - прим. ТАСС) в нашем сообществе, давайте вместе совершим новое воссоединение Европы", - сказала она, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе.

Глава ЕК, говоря о "воссоединении Европы", провела аналогию с присоединением ГДР к ФРГ ("объединением Германии") в 1990 году, однако не упомянула, что Украина и Молдавия были республиками в составе СССР.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Северная Македония, Сербия, Турция. Украина и Молдавия - с 2022 года. В настоящее время процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС оказался в тупике из-за позиции Венгрии. Будапешт наложил вето на начало нового этапа переговоров с Киевом, что, в соответствии с правилами ЕС, автоматически заблокировало и переговорный процесс с Кишиневом.