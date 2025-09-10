Власти США рекомендуют американцам оставаться в убежищах в Непале

Армия направила войска и ввела комендантский час, отметили во внешнеполитическом ведомстве США

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Граждане США не должны покидать своих убежищ в Непале, где проходят массовые беспорядки и был объявлен комендантский час. Соответствующая рекомендация размещена на странице американского Госдепартамента в X.

"Непал: армия направила войска и ввела комендантский час. Мы рекомендуем всем гражданам США оставаться в убежищах до дальнейших уведомлений. Просим вас по-прежнему воздерживаться от того, чтобы выходить на улицы, за исключением экстренных случаев. По имеющимся данным, международный аэропорт Трибхуван [в Катманду] будет закрыт как минимум до 18:00 [по местному времени] 10 сентября, но мы рекомендуем путешественникам уточнять эту информацию перед отправкой в аэропорт", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

За дополнительной информацией Госдепартамент предложил обращаться в посольство в Непале. Однако сайт американской дипмиссии недоступен "из-за технических проблем".

В Катманду и других городах Непала в понедельник и вторник прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета соцсетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. Беспорядки также вспыхнули на границе Непала и Индии, КПП перекрыты.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, более 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей.