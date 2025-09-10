Это произошло после "страшилок" о новой пандемии

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента попытались сорвать выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с ежегодным посланием о положении дел в ЕС после ее слов о якобы грядущем глобальном кризисе в здравоохранении.

"Мы находимся на пороге, если не в начале, нового глобального кризиса в сфере здравоохранения. Будучи врачом по профессии, я разочарована наличием дезинформации, которая угрожает мировому прогрессу [в области лечения] кори и полиомелита. Поэтому сегодня я объявляю о глобальной инициативе в области сопротивления вызовам в сфере здравоохранения", - сказала она.

В ходе ее выступления ряд депутатов выступили против истерии, которую нагнетала глава ЕК, заставив ее несколько раз замолчать и ждать прекращения публичных протестов. Фон дер Ляйен призвала "кричащих представителей парламента слушать крайне внимательно" ее выступление.