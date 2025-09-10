Граница будет закрыта на период проведения белорусско-российских учений "Запад-2025"

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал антинародным решение Польши закрыть границу с республикой на период проведения белорусско-российских учений "Запад-2025".

"Если мы на экономическую сторону смотрим, то этот шаг в первую очередь антинародный. Потому что он направлен против простых людей, которые заблаговременно определили для себя маршруты выездов, поездок к своим родственникам и близким, с туристическими целями через польскую границу", - сказал он на пресс-конференции после заседания белорусско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству.