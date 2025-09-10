На место падения прибыли полиция, пожарная служба и военная жандармерия

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Очередной беспилотник, нарушивший польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября, обнаружен в поле возле населенного пункта Мнишкув Лодзинского воеводства в центральной части Польши. Информацию об обнаружении беспилотника подтвердил агентству PAP глава Мнишкува Рафал Маршалек.

По его словам, на место падения БПЛА прибыли полиция, пожарная служба и военная жандармерия. Ожидается прибытие специального военного подразделения, которое должно проверить наличие боевой части в беспилотнике. Информации о пострадавших нет.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена. В связи с инцидентом Польша попросила НАТО задействовать статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации государств - участников блока.