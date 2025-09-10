Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении дронов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Обломки шести беспилотников, нарушивших польское воздушное пространство, обнаружили в Люблинском воеводстве на востоке Польши. Об этом сообщила региональная прокуратура в городе Люблин.

"Региональная прокуратура в Люблине координирует действия групп прокуроров Окружной прокуратуры в Люблине и Окружной прокуратуры в Замостье, которые утром 10 сентября 2025 года прибыли на места обнаружения дронов в следующих населенных пунктах: Чесьники, Замойский район, Чоснувка, Бельский район, Кшивовежба-Колония, Парчевский район, Выхалев, Парчевский район, Вырыки-Воля, Влодавский район, Вохынь, Радзиньский район", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. Премьер-министр республики Дональд Туск сообщил, что за ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства страны, по его словам, все беспилотники влетели с территории Белоруссии. На данный момент известно о трех сбитых БПЛА. В связи с инцидентом было принято решение на несколько часов закрыть воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена. В связи с инцидентом Польша попросила НАТО задействовать статью 4 Североатлантического договора для того, чтобы начать консультации государств - участников объединения.