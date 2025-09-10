После достижения украинского урегулирования американский лидер открыт для широкого спектра экономических договоренностей, которые выгодны США, отметил вице-президент

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, готов к сотрудничеству по широкому спектру проектов после урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Президент был откровенен как с европейцами, так и с россиянами относительно того, что он не видит смысла в экономической изоляции России, если не считать [такой целью] продолжение конфликта. Он хочет, чтобы люди перестали умирать. И после достижения мира он открыт для широкого спектра экономических договоренностей, которые выгодны США", - сказал Вэнс в эфире телеканала ​​​​One America News Network.

Он отметил, что у России имеются огромные запасы минеральных ресурсов. "Я думаю, что президент абсолютно прав, считая, что после урегулирования конфликта в будущем у нас могут быть очень продуктивные отношения как с Россией, так и с Украиной. И честно говоря, если у нас будут более хорошие экономические отношения в Восточной Европе, то это было бы лучшей гарантией долгосрочного мира", - добавил вице-президент.

Вэнс раскритиковал администрацию предшественника Трампа Джо Байдена, отметив, что тот был готов лишь продолжать поставлять Киеву оружие и финансовую помощь, не выработав при этом план, как решить конфликт дипломатическими методами. "Президент [Трамп] понимает, что это нелегко, понимает, что россияне и украинцы порой, очевидно, расходятся во мнениях, но у нас, как мы считаем, есть возможность покончить с конфликтом, создать возможность для экономического благополучия по итогам мирного урегулирования. Мы продолжим работать над этим. Опять-таки, я не знаю, сколько это займет, но гарантирую, что однажды эта война закончится каким-то мирным соглашением", - добавил он.