Фигурант пытался скрыть недвижимость, оформив ее на подставное лицо

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в сокрытии недвижимости. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

"СБУ разоблачила заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ на уголовном правонарушении. Фигурант пытался скрыть недвижимость, оформив ее на подставное лицо", - говорится в релизе ведомства.

По версии следствия, чиновник Бюро приобрел двухкомнатную квартиру в Ужгороде стоимостью почти $100 тыс., оформил ее на мать своей знакомой и не указал недвижимость в декларации. Имя чиновника не называется.

2 сентября НАБУ предъявило обвинения в незаконном обогащении и недостоверном декларировании экс-главе департамента кибербезопасности СБУ, бригадному генералу Илье Витюку. После возникшего резонанса его отстранили от должности главы департамента. В СБУ назвали предъявление обвинений Витюку "местью" за произведенные ранее задержания двух сотрудников НАБУ.

5 сентября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что в его ведомстве ожидают нового противостояния с СБУ, которая уже имеет на руках готовые массовые обвинения сотрудникам НАБУ и ждет подходящего момента для их предъявления.

Конфликт власти с антикоррупционными ведомствами

Летом этого года обострился конфликт НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) с Владимиром Зеленским, который давно пытался установить контроль над антикоррупционными органами. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Предполагалось, что антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, произвела задержания, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Несмотря на акции протеста в Киеве и других городах, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля.

Это привело к новой волне протестов. Кроме того, Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который в итоге поддержала Рада. Закон, по сути, отменил предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно документу, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.