Белоруссия и Венгрия остаются единственными в регионе европейскими странами, которые привержены политике свободного рынка и равных условий, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Белорусская сторона рассчитывает, что европейские страны со временем воспримут проводимый Венгрией курс на налаживание отношений с Минском. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на пресс-конференции после заседания белорусско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Мы надеемся, что тот курс не на разрушение, а на созидание и строительство мостов, который сегодня проводит Венгрия, со временем будет воспринят и другими государствами", - сказал министр.

По его словам, Белоруссия и Венгрия остаются единственными в регионе европейскими странами, которые привержены политике свободного рынка и равных условий. "По сути, Беларусь и Венгрия сегодня в нашем европейском регионе остаются единственными странами, которые на деле привержены политике свободного рынка, равных условий и принципам истинных партнерских отношений", - отметил он.

Рыженков констатировал, что Белоруссия вынуждена считаться с действующими в отношении республики санкциями со стороны ЕС. "Однако сегодняшний бизнес-форум и широкое участие в нем представителей венгерской стороны показывают, что эти ничем не обоснованные ограничения абсолютно не поддерживаются ни бизнесом, ни людьми", - подчеркнул глава ведомства.

Он обратил внимание, что Минск и Будапешт имеют схожие взгляды на вопросы региональной повестки, безопасности и мирного урегулирования ситуации на Украине. "Мы также очень ценим, что, несмотря на все давление, наши венгерские друзья сохраняют позитивный взгляд, непредвзятую позицию по тем процессам, которые происходят у нас в Беларуси", - добавил министр.