ВИЛЬНЮС, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Литвы не располагают доказательствами того, что проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши было намеренным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на литовского министра иностранных дел Кестутиса Будриса.

По его словам, Вильнюс пока не получал подтверждений преднамеренности инцидента. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что странам НАТО следует воздержаться от эскалации ситуации. "У нас есть серьезный интерес - возможно, самый сильный и важный - избежать подобных сценариев. Сценариев, приводящих к взаимному применению военной силы", - ответил он на вопрос агентства о риске вовлечения Североатлантического альянса в прямой конфликт с Россией из-за подобных инцидентов.