Бывший премьер-министр Британии раскритиковал материал газеты, в котором утверждалось, что он присвоил деньги из пособий на оплату госуслуг

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "чушью" материал газеты The Guardian, в которой политика обвиняют в присвоении £182 тыс. ($246 тыс.) из пособий на оплату государственных услуг (PDCA). Об этом он написал в электронном письме, отправленном изданию.

"Эта статья чушь. PDCA полностью использовалось в соответствии с правилами. The Guardian следует сменить свое название на Pravda", - говорится в письме, которое привела газета 10 сентября. По информации газеты, Борис Джонсон использовал государственные средства для выплаты заработной платы сотрудникам своего личного кабинета. Как отмечает один из представителей кабмина Великобритании, в коммерческие схемы экс-премьера были вовлечены около трех человек.

9 сентября The Guardian опубликовала статью под названием "Досье Бориса" (The Boris Files), в которой газета утверждает, что получила доступ к большому объему электронных и обычных писем, чеков, речей и контактов экс-премьера, охватывающих период с 2022 по 2024 год. Согласно полученным данным, бывший премьер неоднократно нарушал этические нормы и правила лоббирования, применяемые к британским политикам.