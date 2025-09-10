Российскому дипломату передадут ноту протеста

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши вызвало представителя посольства РФ в Варшаве и передаст ему ноту протеста в связи с нарушением БПЛА воздушного пространства республики. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Вроньский агентству PAP.

Представитель польского МИД не стал раскрывать содержание ноты до ее вручения, отмечает агентство.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. Премьер-министр республики Дональд Туск сообщил, что за ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства страны, по его словам, все беспилотники влетели с территории Белоруссии. На данный момент известно о трех сбитых БПЛА. В связи с инцидентом было принято решение на несколько часов закрыть воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена. В связи с инцидентом Польша попросила НАТО задействовать статью 4 Североатлантического договора для того, чтобы начать консультации государств - участников альянса.