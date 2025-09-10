Пресс-секретарь оперативного командования польской армии Яцек Горышевский подчеркнул, что в ночь на 10 сентября военные не зафиксировали проникновения в воздушное пространство страны ракет

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Польские власти сообщили об обнаружении обломков семи беспилотников и фрагмента одной ракеты "неизвестного происхождения" после инцидента с проникновением минувшей ночью в воздушное пространство республики БПЛА.

"Обнаружено 7 дронов и один фрагмент ракеты", - сказала пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая. Как отмечает пресс-секретарь, обломки беспилотников были найдены в нескольких населенных пунктах. В частности, в Чесьниках, Чоснувке, Вырыках, Кшивовежбе-Колонии, Вохыни и Олесно на востоке страны. Также обломки были обнаружены в Мнишкуве, расположенном в Лодзинском воеводстве в центральной части Польши. По словам Галецкой, в Выхалеве Люблинского воеводства обнаружены фрагменты ракеты неизвестного происхождения.

Пресс-секретарь оперативного командования польской армии Яцек Горышевский заявил, что в ночь на 10 сентября не было зафиксировано никаких ракет, запущенных за пределами страны, которые бы пересекли воздушное пространство Польши. По его словам, в случае с найденными фрагментами ракеты в Выхалеве речь может идти о польской ракете-перехватчике. Что касается обнаруженных обломков дронов, судя по появляющимся фотографиям, большая часть из этих беспилотников были "ловушками" без боевой составляющей, утверждает Горышевский.

В новость внесены изменения (15:42 мск) - передается в связи с уточнением имени пресс-секретаря во втором абзаце, верно - Каролина.