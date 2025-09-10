Глава МИД Израиля увидел в заявлении фон дер Ляйен "отголоски пропаганды" ХАМАС

По версии Гидеон Саар, Израиль - единственное еврейское государство в мире и единственная демократия на Ближнем Востоке - ведет борьбу за свое существование против фанатичных врагов, стремящихся к его уничтожению

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Израиль сожалеет по поводу заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о намерении ограничить взаимодействие с еврейским государством из-за ситуации в Газе. Об этом заявил израильский министр иностранных дел Гидеон Саар, усмотревший в словах главы ЕК "отголоски пропаганды" радикального палестинского движения ХАМАС.

"Заявления председателя Еврокомиссии, сделанные сегодня утром, вызывают сожаление. Некоторые из них также несут в себе отголоски лживой пропаганды ХАМАС и его союзников. В очередной раз Европа выступает с ошибочным посылом, который лишь укрепляет ХАМАС и радикальную ось на Ближнем Востоке", - утверждал Саар, высказывания которого распространила пресс-служба дипведомства.

По версии министра, "Израиль - единственное еврейское государство в мире и единственная демократия на Ближнем Востоке - ведет борьбу за свое существование против фанатичных врагов, стремящихся к его уничтожению", и поэтому, полагает Саар, "международное сообщество должно поддержать Израиль в этой борьбе".

"Председатель Еврокомиссии прекрасно знает об усилиях Израиля, прилагаемых в сотрудничестве в том числе и с самим Евросоюзом, по оказанию гуманитарной помощи в Газе. Это значительные усилия, которые ведутся в сложных условиях уже почти два года. Их результаты заметны на местах, в частности в резком снижении цен на базовые товары в Газе", - отметил глава МИД.

При этом он вновь возложил всю ответственность за происходящее в Газе на ХАМАС, в очередной раз потребовав немедленно освободить удерживаемых в анклаве израильских заложников и разоружить радикалов ради прекращения боевых действий в секторе. "Любой, кто действительно хочет окончания войны, знает, что для этого нужно: освобождение заложников, разоружение ХАМАС и новое будущее для Газы. Давление на Израиль не приблизит этот день, напротив, оно укрепляет ХАМАС и врагов Израиля в их непримиримости. Председатель Еврокомиссии ошибается, идя на поводу у тех, кто стремится подорвать отношения Израиля и Европы. Эта тенденция противоречит самим интересам европейских государств. Главное - так не поступают по отношению к партнерам", - уверен Саар.

Ранее в среду фон дер Ляйен заявила о намерении Еврокомиссии ограничить взаимодействие с Израилем, ввести санкции против членов его правительства, а также приостановить соглашение об ассоциации с ЕС. По ее словам, происходящее в Газе катастрофично и недопустимо. Глава ЕК призвала не допустить разрушения идеи создания независимого палестинского государства. Она отметила, что решение палестино-израильского конфликта должно заключаться в реализации концепции создания двух государств - Израиля и Палестины.