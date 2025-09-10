По словам главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи, в будущем будут проведены отдельные переговоры насчет форм и видов инспекций иранских ядерных объектов

ТЕГЕРАН, 10 сентября. /ТАСС/. Новое соглашение о сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, подписанное во вторник в Египте, не подразумевает возобновление доступа инспекторов агентства на иранские ядерные объекты. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Это соглашение не дает никакого доступа [к иранским ядерным объектам]. <...> О форме и виде доступа МАГАТЭ в этом соглашении не говорилось. Вопрос был отложен до тех пор, пока Иран не представит свой отчет на отдельных переговорах, которые состоятся в будущем", - подчеркнул он в интервью иранской гостелерадиокомпании. По его словам, исключение на данный момент составляет только АЭС в городе Бушер, так как там происходила замена топлива.

Арагчи отметил, что новое соглашение между Ираном и МАГАТЭ было подписано при участии и поддержке Египта, "поэтому оно приобретает большую легитимность". "Мы надеемся, что это соглашение приведет к дипломатическому решению всех проблем, при условии, что противоположная сторона будет серьезна в своих намерениях решить вопросы дипломатическим путем", - добавил он.

9 сентября Иран и МАГАТЭ подписали в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ в адрес стран, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в Иране. Как пояснил глава МИД Ирана после подписания документа, новый регламент сотрудничества между Тегераном и агентством полностью отвечает требованиям обеих сторон. Однако в случае возобновления каких-либо враждебных действий против исламской республики все контакты с МАГАТЭ будут прекращены, добавил он.