На всех въездах в район Лактайфия дежурят полицейские

ДОХА, 10 сентября. /ТАСС/. Подразделения Министерства внутренних дел и Силы внутренней безопасности Катара продолжают держать в оцеплении один из кварталов Дохи, который накануне подвергся удару Израиля, передает корреспондент ТАСС.

Комплекс атакованных Израилем зданий, использовавшихся палестинским движением ХАМАС в качестве офиса, расположен на улице Вади-Роудан в Лактайфие - престижном жилом районе Дохи, где находятся посольства многих стран, в том числе России. Слева от объекта, который подвергся атаке Израиля, расположена автозаправочная станция, а неподалеку от места удара находятся две школы, которые в настоящее время не функционируют.

На всех въездах в район Лактайфия дежурят полицейские, а квартал, атакованный Израилем, полностью оцеплен. Несмотря на повышенные меры безопасности, обстановка в районе остается спокойной.

Офис политбюро ХАМАС находится в Дохе с 2012 года в рамках посреднических усилий Катара по урегулированию палестино-израильского конфликта. Удар Израиля по членам движения потряс во вторник жителей катарской столицы, но уже к вечеру 9 сентября жизнь в городе вернулась в привычное русло.