Лидер Сирии приедет в Москву для участия в российско-арабском саммите

Ахмед аш-Шараа возглавит делегацию страны

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит делегацию страны, которая приедет в Москву для участия в первом российско-арабском саммите 15 октября. Об этом сообщили ТАСС в посольстве страны в Москве.

"Как было объявлено вчера во время пресс-конференции в Дамаске, сирийская сторона будет принимать участие в предстоящем российско-арабском саммите. Делегацию будет возглавлять его превосходительство президент Сирийской Арабской Республики", - указали в диппредставительстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новые власти Сирии получат от РФ приглашение на российско-арабский саммит. Как отмечали в МИД РФ, интерес к мероприятию проявили практически все арабские страны.

После событий декабря 2024 года, когда вооруженные оппозиционные формирования вошли в Дамаск, а президент Башар Асад оставил пост и покинул страну, фактическим лидером Сирии стал аш-Шараа. 29 января 2025 года он объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от 4 до 5 лет.