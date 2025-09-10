Рютте: НАТО проводит всестороннюю оценку инцидента с БПЛА в Польше

Генсек НАТО отметил, что альянс будет пристально следить за развитием ситуации на своем восточном фланге и поддерживать системы ПВО в состоянии боеготовности

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс проводит всестороннюю оценку инцидента с беспилотниками в небе над Польшей. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

"Североатлантический совет собрался сегодня утром, чтобы обсудить ситуацию на фоне запрошенных Польшей консультаций по статье 4 Вашингтонского договора. <...> Проводится всесторонняя оценка инцидента", - сказал он, утверждая, что, по оценкам НАТО, имевшее место нарушение воздушного пространства Польши "не было единичным инцидентом".

Рютте добавил, что альянс будет пристально следить за развитием ситуации на своем восточном фланге и поддерживать системы ПВО в состоянии боеготовности.