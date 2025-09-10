Как подчеркнул экс-премьер Украины, именно поэтому в заявлениях НАТО не подчеркивается, какой именно стране принадлежат БПЛА

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона могла устроить провокацию с запуском беспилотников на территорию Польши. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"У меня есть стопроцентная убежденность, что это не могут быть специально направленные российские беспилотники на Польшу. Потому что Россия максимально не заинтересована в этой провокации. То, что это могло быть организовано украинскими [властями], вопросов нет, они только специализируются на этих провокациях. Даже сделают под видом российских свои беспилотники, прилепят любые лейблы. Режим террористический, который специализируется на лжи, обмане и провокации", - сказал Азаров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Как подчеркнул экс-премьер Украины, именно поэтому в заявлениях НАТО не подчеркивается, какой именно стране принадлежат БПЛА. "У них нет стопроцентной уверенности, что это российские БПЛА и они специально залетели на территорию Польши", - пояснил Азаров.