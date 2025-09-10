МИД Таджикистана осудил ракетный удар по Катару

Душанбе выступает за использование дипломатических каналов и переговоров для мирного урегулирования

ДУШАНБЕ, 10 сентября. /ТАСС/. МИД Таджикистана решительно осудил израильский ракетный удар по столице Катара Дохе, где находились члены политбюро ХАМАС, и отметил, что этот акт еще больше усиливает напряженность на Ближнем Востоке.

"Республика Таджикистан расценивает ракетные удары по городу Доха, нанесенные 9 сентября, как акт агрессии против территориальной целостности Государства Катар и решительно осуждает их. Эти действия являются явным нарушением норм международного права и основополагающих положений Устава ООН, что усиливает напряженность и без того сложной ситуации в регионе Ближнего Востока", - говорится в заявлении, размещенном на сайте дипломатического ведомства.

В МИД Таджикистана также добавили, что Душанбе "неизменно выступает за использование дипломатических каналов и переговоров в качестве эффективных инструментов для мирного урегулирования споров и конфликтов".

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба израильской армии сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по членам руководства ХАМАС. Советник премьер-министра Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.