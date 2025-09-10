Встреча может состояться уже на следующей неделе

КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Арабские и исламские государства намерены провести внеочередную встречу на высшем уровне в столице Катара в самое ближайшее время. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, встреча может состояться уже на следующей неделе.

Некоторое время назад глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани созвонился по телефону с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и главой Минобороны королевства Халедом бен Сальманом Аль Саудом, а также руководителями внешнеполитических ведомств ОАЭ, Омана и Египта Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, Бадром аль-Бусаиди и Бадром Абдель Аты. Кроме того, премьер Катара провел телефонные разговоры с главами правительств и внешнеполитических ведомств Иордании и Ливана Джафаром Хассаном и Айманом ас-Сафади, Навафом Саламом и Юсефом Раджи.

Как следует из опубликованных МИД Катара заявлений, все собеседники осудили удар Израиля по резиденции членов руководства ХАМАС в Дохе, расценив этот шаг как грубое нарушение всех норм международного права, который угрожает безопасности эмирата и региона. Представители шести арабских стран заявили, что поддерживают все меры, которые принимают власти Катара для защиты своего суверенитета.

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов переговорной делегации движения, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи.