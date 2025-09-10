За его кандидатуру проголосовали 84 депутата, 20 законодателей выступили против

ВИЛЬНЮС, 10 сентября. /ТАСС/. Спикером Сейма (парламента) Литвы избран Юозас Олекас (СДПЛ), занимавший пост вице-спикера парламента. Об этом сообщило национальное радио LRT.

За его кандидатуру проголосовали 84 депутата, 20 законодателей выступили против. Еще 23 парламентария воздержались от голосования, три бюллетеня признаны недействительными.

Олекас родился в 1955 году в Красноярском крае. В разные годы занимал должности министра здравоохранения и главы оборонного ведомства Литвы. Был депутатом литовского Сейма нескольких созывов и Европарламента. На посту спикера законодательного органа Олекас сменил Саулюса Сквернялиса, который подал прошение об освобождении от должности.

Ранее правящая Социал-демократическая партия Литвы не пригласила возглавляемую Сквернялисом партию "Демократы во имя Литвы" во вновь сформированную коалицию. Вопрос переформирования правящего большинства возник на повестке дня после отставки 31 июля премьер-министра от социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса, которого подозревают в коррупции.