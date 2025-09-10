Король Бахрейна планирует участвовать в российско-арабском саммите

Мероприятие пройдет 15 октября в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа планирует посетить Россию для участия в российско-арабском саммите, который пройдет 15 октября в Москве. Об этом сообщили ТАСС в посольстве королевства в РФ.

"Планирует быть", - отметили в диппредставительстве.

17 мая президент РФ Владимир Путин в телеграмме по случаю открытия 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) пригласил всех лидеров стран ЛАГ на первый российско-арабский саммит, запланированный на 15 октября. Президент России выразил уверенность, что российско-арабская встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.