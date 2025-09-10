Информация о том, какие именно объекты были атакованы, пока не приводится

ДОХА, 10 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удар с воздуха по Сане - столице Йемена, которая находится под контролем хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah.

Информация о том, какие именно объекты были атакованы, пока не приводится.

Как заявил военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа, системы ПВО хуситов противостоят атаке израильской авиации.

"Средства ПВО в настоящее время противостоят израильским самолетам, которые осуществляют агрессивные действия против нашей страны", - написал он в своем Telegram-канале.