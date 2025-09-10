МИД Украины, который является работодателем истца, процесс проигнорировал

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение, которым ранее Деснянский суд столицы впервые признал на Украине брачные отношения между двумя мужчинами. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

3 июля Деснянский суд Киева впервые признал браком совместное проживание двух мужчин - граждан Украины. Решение суда было неокончательным, его можно было обжаловать. Суд рассматривал дело, в котором истец доказывал наличие брачных отношений с другим мужчиной, находящимся за границей, чтобы добиться воссоединения семьи. Ранее его партнер был отправлен на дипломатическую работу в другую страны, однако истец не смог последовать за ним в качестве члена семьи, потому что украинское законодательство признает в качестве таковой только союз между мужчиной и женщиной.

Суд на основании опроса свидетелей, фотографий, а также информации об общем быте установил, что мужчины проживали вместе с 2013 года, даже зарегистрировали свои отношения в качестве брака в США, и в итоге пришел к выводу, что их отношения можно считать браком. МИД Украины, который является работодателем истца, процесс проигнорировал.

В Конституции Украины браком назван добровольный союз мужчины и женщины, такое же определение дается в семейном кодексе страны. Таким образом, решение суда фактически противоречит конституции. При этом в 2023 году Европейский суд по правам человека обязал Украину разрешить однополые браки на законодательном уровне. Однако ранее о подобных случаях признания однополых отношений браком не сообщалось.