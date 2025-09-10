Президентом РФ подарил автомобиль в мае 2024 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пресс-служба посольства Бахрейна распространила кадры, на которых видно, как король страны Хамад бен Иса Аль Халифа проезжает в российском автомобиле Aurus.

На видео запечатлен кортеж главы государства, во главе которого - длинная версия Aurus, подаренная президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2024 года.

Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Сам Путин пользуется отечественным лимузином Aurus Senat с 2018 года - на нем он прибыл на церемонию вступления в должность президента 7 мая 2018 года.

Автомобиль демонстрировался многим высоким гостям, в том числе лидерам стран СНГ, президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, президенту Сербии Александару Вучичу. Первым лидером, получившим в подарок Aurus, в феврале 2024 года стал руководитель КНДР Ким Чен Ын. По данным ТАСС, автомобиль этой марки есть также в автопарке президента Туркмении, но он был приобретен на коммерческой основе.