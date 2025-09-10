По данным агентства, президент США планирует позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его администрация отслеживают ситуацию с беспилотниками в Польше. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Как указал собеседник агентства, Трамп планирует в среду провести телефонный разговор со своим польским коллегой Каролем Навроцким.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны.