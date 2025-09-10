Вагенкнехт выступила за полный запрет на поставки оружия Израилю

Правительство Германии должно, как Франция и большинство стран - членов ООН, признать Палестину как государство, подчеркнула лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что правительство ФРГ должно осудить удар Израиля по Дохе и ввести полный запрет на поставки оружия еврейскому государству.

"Правительство Германии должно самым решительным образом осудить военный удар Израиля по Катару! Израильское правительство просто игнорирует международное право", - написала Вагенкнехт в X. Ограничить эмбарго на поставки оружия Израилю лишь тем оружием, которое может быть использовано в секторе Газа, по ее словам, было "наивной ошибкой со стороны правительства Германии".

"После этого военного удара правительству Германии давно пора расширить эмбарго на поставки оружия и, как, например, Испания, ввести полное эмбарго на поставки оружия в отношении Израиля. И правительство Германии должно, как Франция и большинство стран - членов ООН, признать Палестину как государство", - резюмировала лидер BSW.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в столице Катара Дохе. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.