Преступление по делу о госперевороте не соответствует правилам для рассмотрения его в качестве уголовного процесса, заявил Луис Фукс

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 сентября. /ТАСС/. Член Федерального верховного суда (STF) Бразилии Луис Фукс проголосовал за оправдание экс-президента республики Жаира Болсонару по делу о попытке государственного переворота.

"Я голосую за то, чтобы уголовное преследование в отношении действий преступной организации было отклонено, потому что это преступление не соответствует правилам [для рассмотрения его в качестве уголовного процесса]", - указал судья.

Ранее он отметил, что STF не может рассматривать уголовное дело в отношении Болсонару и других обвиняемых лиц, поскольку обвинения были выдвинуты в тот момент, когда они уже не занимали государственные должности.

При этом Фукс стал третьим из пяти членов суда, который уже проголосовал. Два других члена STF - Алешандри ди Морайс и Флавиу Дину - выступили ранее за осуждение всей группы заговорщиков.

"На судье, который должен вынести решение по уголовному делу, лежит величайшая ответственность <...> проявить твердость, чтобы осудить, когда есть уверенность, и, что наиболее важно, иметь смирение, чтобы оправдать, когда есть сомнения", - прокомментировал свое решение Фукс.

Об обвинении

Болсонару является одним из обвиняемых по делу о заговоре с целью не допустить прихода к власти действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Экс-лидер отрицает свою вину и называет себя жертвой политического преследования.

До инаугурации Лулы да Силвы попытки переворота совершено не было, однако в январе 2023 года, уже после его вступления в должность, в бразильской столице сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали около 5 тыс. человек, более 1,4 тыс. были задержаны.