ДОХА, 10 сентября. /ТАСС/. ВВС Израиля атаковали офис центрального банка, подконтрольного хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах", в провинции Эль-Джауф на севере Йемена. Об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.

Согласно его информации, удару подвергся офис ЦБ хуситов в округе Эль-Хазм. В результате обстрела есть раненые из числа сотрудников банка.

10 сентября ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам "Ансар Аллах" в йеменской столице Сане и провинции Эль-Джауф, которые находятся под контролем хуситов. Как уточнили в израильской армии, целями стали военные лагеря мятежников, штаб-квартира пресс-службы движения, а также хранилище топлива. По информации источника ТАСС, израильская авиация также поразила Минобороны хуситов и генеральный штаб повстанцев в Сане. В результате атаки есть жертвы и раненые, их точное число не приводится.