Внешнеполитический эксперт "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен отметила, что "безумие самоубийственных санкций против России все больше ведет к разорению германских компаний"

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен назвала мазохизмом оказание помощи Германией Украине на фоне результатов расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Предоставление руководству в Киеве дополнительных миллиардов евро из средств немецких налогоплательщиков, в то время как след атак на трубопровод, как утверждается, ведет на Украину, а Федеральная прокуратура разыскивает по всему миру украинскую команду, выдав ордер на ее арест, - это проявление чистейшего мазохизма", - написала Дагделен на своей странице в X.

"Продолжающееся безумие самоубийственных санкций против России все больше ведет к разорению германских компаний", - отметила политик. Отказ от плана ремонта и возобновления эксплуатации трубопровода "Северный поток" для получения дешевого газа из РФ вместо дорогого газа, получаемого методом гидроразрыва пласта (фрекинга), из США, по словам Дагделен, "грозит стать последним гвоздем в гроб промышленности ФРГ".

27 августа телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Die Zeit и S ddeutsche Zeitung сообщил, что некоторые члены экипажа яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась при подрыве "Северных потоков", "имели явные связи" с украинскими спецслужбами или военными. 21 августа стало известно, о задержании в Италии по подозрению в причастности к подрывам "Северных потоков" гражданина Украины Сергея К. По данным СМИ, у следователей есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на "Андромеде".

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.