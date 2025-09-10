Во Франции в акциях протеста в среду участвовали 175 тыс. человек

В некоторых городах страны демонстрации переросли в беспорядки, в ходе которых пострадали по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Протестные акции во Франции, прошедшие в среду в рамках движения "Заблокируем все!", участники которого выражают недовольство политикой правительства, привлекли в общей сложности 175 тыс. участников. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на данные МВД республики.

По состоянию на 17:00 (18:00 мск), власти зафиксировали 812 различных акций, в том числе 550 митингов и 262 попытки блокирования различных объектов. В ряде городов демонстрации переросли в беспорядки, в ходе которых пострадали по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов.

Также в МВД отчитались о задержании 473 человек по всей стране, из которых 339 были оставлены под стражей. Менее половины задержаний пришлись на Париж (203), где под стражей находятся 106 задержанных. "Ситуация особенно напряженная в Ренне, Нанте и Париже, где были вынесены предупреждения после столкновений с силами правопорядка", - сообщили в ведомстве.

В среду во Франции проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Инициаторы демонстраций призывали к "блокировке страны", в частности к нарушению работы портов, транспортных объектов и перекрытию дорог. Соответствующие призывы появились в сети еще в мае, однако широко распространились после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.

Лозунги протестующих разнятся от требований уважать права феминисток до оскорблений властей и полиции, однако наиболее популярные лозунги в ходе демонстраций были связаны с требованием отставки президента страны Эмманюэля Макрона и повышением налогов для богатых. Некоторые указывали на оторванность правительства и политиков от реалий и проблем обычных людей, а также призывали тратить деньги на поддержку больниц, транспорта и других сфер, а не на производство вооружений. Последнее связано с тем, что предложенный прошлым премьером Байру вариант экономии бюджета подразумевал сокращение почти всех статей расходов, за исключением оборонных, которые наоборот власти планируют наращивать с опережением намеченного в прошлом графика.