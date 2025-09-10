Полтавская областная военная администрация отправляет работников частных предприятий бесплатно строить фортификации в обмен на бронь от мобилизации, а в случае отказа их компании не могут предоставить бронь своим сотрудникам, заявил Ярослав Железняк

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Полтавская областная военная администрация отправляет работников частных предприятий бесплатно строить фортификации в обмен на бронь от мобилизации. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Так вот, нам стало известно, что для поиска людей для строительства [фортификаций] Полтавская ОВА придумала креативный подход. Ряд частных и даже коммунальных компаний могли получить "критичность" (статус критически важного предприятия - прим. ТАСС) в обмен на делегирование своих работников для такого строительства", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, в случае отказа предприятия области не получают упомянутого статуса и не могут предоставить бронь своим сотрудникам.

В октябре прошлого года Владимир Зеленский приостановил предоставление брони работникам критически важных предприятий, выразив недовольство масштабами - примерно 1,5 млн человек. После этого кабмин ужесточил условия предоставления отсрочек от призыва. Все ранее признанные критически важными предприятия должны были повторно доказать, что их продукция или услуги важны для нужд обороны и что они не имеют долгов. Также руководителям этих предприятий было предписано переоформить бронь на работников-мужчин призывного возраста (от 25 до 60 лет). Бронь при этом могли получить только официально трудоустроенные сотрудники с зарплатой не ниже 20 тыс. гривен и состоящие на воинском учете. 13 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что критически важные предприятия на прифронтовых территориях Украины вправе предоставлять бронь 100% своих сотрудников.

Коррупция при строительстве фортификаций

На Украине неоднократно происходили скандалы вокруг строительства фортификаций. В конце мая ряд местных СМИ сообщил, что окружение Зеленского погрязло в коррупционных схемах при возведении оборонительных сооружений.

Весной прошлого года ряд украинских военнослужащих выступили с заявлениями о полной неготовности линий обороны в Харьковской области. По их словам, выделенные на оборудование рубежей средства были разворованы. Позже стало известно, что аналогичная ситуация сложилась и в Сумской области.

В Верховной раде создали временную комиссию для расследования возможных нарушений законодательства "при осуществлении мер обороны Украины", однако о ее выводах не сообщалось.