Польский президент назвал этот разговор частью серии консультаций с союзниками республики

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. МОСКВА, 10 сентября. / ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом о нарушении воздушного пространства страны "российскими беспилотниками" в ночь с 9 на 10 сентября.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом по поводу многократного нарушения польского воздушного пространства российскими дронами, которое произошло сегодня ночью", - написал Навроцкий в X.

"Этот разговор является частью серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками. Сегодняшние переговоры подтвердили единство союзников", - отметил польский лидер.