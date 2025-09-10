Figaro: напавший на лицей в Антибе был в списке угрожающих безопасности Франции

По данным газеты, 18-летний преступник увлекался радикальными идеями вроде неонацизма или массовых убийств в школах

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший ученик лицея в Антибе (юг Франции), совершивший на его территории нападение с ножом в среду, был ранее внесен в список S (перечень лиц, представляющих угрозу безопасности государства) и симпатизировал неонацистам. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, 18-летний преступник происходит из семьи турецких беженцев, которые законно проживают на территории Франции. Еще в 16-летнем возрасте он планировал устроить массовое убийство в лицее Антиба, однако о его намерениях стало известно властям департамента, его задержали и обязали посещать детского психиатра. Спустя некоторое время он вернулся домой к родителям.

С тех пор он был внесен в список S, в том числе и в связи с тем, что увлекался радикальными идеями вроде неонацизма или массовых убийств в школах. Однако он не был зарегистрирован в системе "предотвращения радикализации террористической направленности" (FSPRT) и не находится под наблюдением в числе лиц, склонных к радикальному исламизму, поэтому, как констатировал прокурор Грасса, "социально-правовой мониторинг дал сбой" и правоохранители не смогли предотвратить нападение.

Ранее газета Nice Matin сообщила, что вооруженный ножом человек совершил нападение на лицей в Антибе. В результате не менее двух человек пострадали, в частности 16-летний ученик и 53-летняя преподавательница, получившая серьезные ранения. Задержать нападавшего удалось благодаря действиям директора и сотрудников учебного заведения, которые заперли его в кабинете до приезда полиции.