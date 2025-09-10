Премьер еврейского государства сравнил эту атаку с кампанией США в Афганистане, начатой после терактов 11 сентября 2001 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал постыдной критику многих стран в адрес Израиля после удара по Катару. По его версии, еврейское государство, напротив, достойно аплодисментов за принципиальную позицию и решительные действия, направленные на борьбу с терроризмом.

Нетаньяху сравнил удар ВВС Израиля по катарской столице с кампанией США в Афганистане, начатой после терактов 11 сентября 2001 года. По мнению премьера, аналогом тех событий в современной истории Израиля стала атака боевиков палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, а удар по Дохе, где, предположительно, находилось высшее руководство ХАМАС, с его точки зрения, стал лишь продолжением ответных действий в отношении радикалов.

"Теперь разные страны мира осуждают Израиль. Им должно быть стыдно. Что они сделали после того, как Америка уничтожила Усаму бен Ладена? Сказали ли они: "О, какой ужас сотворили с Афганистаном или Пакистаном?" Нет, они аплодировали. Им следует аплодировать Израилю за то, что он придерживается тех же принципов и воплощает их в жизнь", - утверждал Нетаньяху.