Освобожденная в Ираке гражданка РФ Цурков прибыла в Израиль

Елизавета Цурков добиралась в еврейское государство через Кипр

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Гражданка РФ и Израиля Елизавета Цурков, похищенная в Ираке и освобожденная накануне, прибыла на израильскую территорию. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее заявлению, Цурков добиралась в Израиль через Кипр. "Сотрудничество между двумя странами (Израилем и Кипром - прим. ТАСС) в очередной раз подтверждает свою состоятельность", - отметили в канцелярии.

По информации портала Ynet, из аэропорта Бен-Гурион Елизавету Цурков сразу направят в больницу "Шиба" в пригороде Тель-Авива. Там она пройдет медицинское освидетельствование по протоколу, который применялся ранее при возвращении заложников из сектора Газа, отмечает портал.

5 июля 2023 года канцелярия Нетаньяху заявила, что Цурков удерживается шиитской группировкой "Катаиб Хезболлах" в Ираке. В аппарате главы правительства добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. Как проинформировала израильская гостелерадиокомпания Kan, Цурков является экспертом по Сирии, а также по деятельности террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра и ливанских формирований.

В июле 2023 года саудовский телеканал Al Hadath сообщил о расследовании иракской стороной дела о похищении Цурков. Отмечалось, что, с точки зрения Багдада, это дело связано с вопросами национальной безопасности Ирака.

9 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что Цурков, студентка из Принстона, сестра которой является американской гражданкой, освобождена и находится в безопасности в американском посольстве в Ираке. Затем факт ее освобождения подтвердили иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, в тот же вечер сообщивший об этом семье Цурков.