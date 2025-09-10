Среди них 251 были задержанных в Париже

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Число задержанных за участие в беспорядках во время манифестаций 10 сентября во Франции выросло до 521 человека. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные столичной префектуры полиции.

Среди них 251 человек был задержан в Париже. Сколько из них остались под стражей - не уточняется. Ранее сообщалось о задержании 473 человек по всей стране, из которых 339 были оставлены под стражей. По информации СМИ, 13 стражей порядка пострадали в ходе столкновений с агрессивными участниками демонстраций

Министр внутренних дел страны Брюно Ретайо сообщил на пресс-конференции вечером в среду, что демонстрации против политики правительства привлекли почти 200 тыс. человек по всей стране. Также он заявил, что стражам порядка удалось провести около 50 операций по "разблокированию" различных объектов на территории страны, в том числе дорожных развязок и складов. По его словам, власти смогли "добиться провала тех, кто хотел заблокировать страну".

Полиция разогнала последних демонстрантов с площади Республики в Париже. В течение дня во французской столице возникло несколько стычек между участниками акций и стражами порядка, в ходе которых последние применяли слезоточивый газ. Также беспорядки были зафиксированы в Нанте, Ренне, Лионе, Монпелье и ряде других городов страны.

День протестов

В среду во Франции прошли акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Инициаторы демонстраций призывали к "блокировке страны", в частности к нарушению работы портов, транспортных объектов и перекрытию дорог. Соответствующие призывы появились в сети еще в мае, однако широко распространились после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.

Лозунги протестующих разнятся от требований уважать права феминисток до оскорблений властей и полиции, однако наиболее популярные лозунги в ходе демонстраций были связаны с требованием отставки президента страны Эмманюэля Макрона и повышением налогов для богатых. Некоторые указывали на оторванность правительства и политиков от реалий и проблем обычных людей, а также призывали тратить деньги на поддержку больниц, транспорта и других сфер, а не на производство вооружений. Последнее связано с тем, что предложенный прошлым премьером Байру вариант экономии бюджета подразумевал сокращение почти всех статей расходов, за исключением оборонных, которые наоборот власти планируют наращивать с опережением намеченного в прошлом графика.