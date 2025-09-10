Польша запросила заседание СБ ООН в связи с инцидентом с БПЛА

Польская армия 10 сентября заявила об уничтожении нескольких объектов в своем воздушном пространстве

ООН, 11 сентября. /ТАСС/. Польша направила в Совет Безопасности ООН запрос на проведение заседания в связи с проникновением БПЛА в воздушное пространство страны. Об этом сообщило постпредство Южной Кореи при ООН, исполняющее в сентябре функции председателя органа.

"Польша сделала запрос (на проведение заседания - прим. ТАСС). Ведутся обсуждения относительно даты его проведения", - сообщила журналистам пресс-служба постпредства.

Встреча Совбеза по данному вопросу может пройти в пятницу, сообщил ТАСС дипломатический источник.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Белоруссии. На данный момент известно о трех сбитых БПЛА. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО РФ заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".