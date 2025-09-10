На Кипре пройдет всеобщая забастовка, которая затронет все сферы деятельности

Запланированная акция стала реакцией на отказ в восстановлении системы автоматической индексации , зависящей от роста цен

НИКОСИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Общенациональная трехчасовая забастовка, затрагивающая работу всех видов транспорта, а также образовательные и медицинские учреждения, пройдет в четверг на Кипре. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

С 11:00 до 14:00 (летнее кипрское время совпадает с мск) на острове приостановят работу предприятия и организации как частного, так и государственного сектора. В среду компания Hermes Airports, являющаяся оператором международных воздушных гаваней в Ларнаке и Пафосе, сообщила о том, что в обоих аэропортах в указанный трехчасовой промежуток будут отменены 4 и задержаны более 50 авиарейсов, что повлияет на планы 15 тыс. пассажиров.

Больницы острова в часы проведения акции протеста останутся открытыми, но при этом будут отложены плановые хирургические операции. Отделения неотложной помощи продолжат свою работу. Образовательные учреждения будут функционировать только до 11 часов, при этом школьные автобусы выполнят лишь утренние рейсы по доставке детей к местам их учебы, откуда потом их должны будут забрать родители. Школы продленного дня заработают с 14:00, при этом традиционные обеды для учащихся предоставляться не будут.

Решение о проведении всеобщей акции протеста было принято участниками конференции ведущих профсоюзов острова, которая состоялась 1 сентября в штаб-квартире Всекипрской федерации трудящихся. Забастовка будет носить предупредительный характер, так как в случае невыполнения требований тред-юнионы грозят в дальнейшем прибегнуть к более жестким мерам общественного протеста. Причиной, заставившей профсоюзы пойти на этот шаг, стал срыв переговоров, который они вели с организациями работодателей о восстановлении полноценного действия системы автоматической индексации (CoLA), то есть де-факто пособия на увеличение стоимости жизни, напрямую зависящее от показателей роста индекса потребительских цен. Корректировка данной надбавки в сторону ее уменьшения стала частью правительственных реформ по модернизации системы CoLA, а любые реформы, как заметил президент Республики Кипр и глава правительства острова Никос Христодулидис, "неизбежно вызывают ответную реакцию".

Последний раунд переговоров между тред-юнионами, работодателями и представителями кипрского правительства, на которых также обсуждались вопросы налоговых выплат и пенсий, состоялся в минувший понедельник, то есть спустя неделю после объявления об общенациональной забастовке. Однако он снова завершился безрезультатно, после чего и был дан "зеленый свет" полному ходу подготовки общенациональной акции протеста.

Было решено, что бастующие примут участие в организованных митингах, которые пройдут по всей стране во время трехчасовой паузы в работе организаций и предприятий, то есть опять же с 11:00 до 14:00. Самый массовый из них состоится в Никосии у здания министерства финансов.