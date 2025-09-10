Президент Франции указал на "решающее значение" сотрудничества США и Европы для обеспечения "мира и безопасности"

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались события на Украине, в том числе попадание БПЛА на территорию Польши, и удары Израиля по Катару.

"Мы обсудили тревожные события, связанные с [конфликтом] на Украине", - написал он в X, отметив, что речь шла, в частности, об инциденте с попаданием на территорию Польши беспилотников, которые, по утверждению Макрона, были российскими. "Мы также разделили нашу озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке после израильских ударов по Катару", - добавил он. В этой связи президент указал на "решающее значение" сотрудничества между США и Европой по этим направлениям для обеспечения "мира и безопасности".

Инцидент с БПЛА в Польше

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Белоруссии. На данный момент известно о трех сбитых БПЛА. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО РФ заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".

Удар по Катару

9 сентября в Дохе произошла серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям палестинского радикального движения ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Дохе остается безопасной.