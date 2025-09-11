Сроки сдачи курсовых работ, заданий и экзаменов будут перенесены

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Университет в городе Орем, на территории которого стреляли в американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, будет закрыт до 15 сентября.

"Мы скорбим вместе со студентами, преподавателями и сотрудниками, ставшими свидетелями этой ужасной трагедии. Кампусы университета будут закрыты с 11 по 14 сентября. Все занятия, мероприятия и административная деятельность будут приостановлены в это время", - говорится в сообщении на сайте учебного заведения.

Сроки сдачи курсовых работ, заданий и экзаменов будут перенесены.